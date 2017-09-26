Facebook yasaklanıyor!
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu Başkanı'ndan Facebook ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Jarov, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği takdird Facebook'un engellenebileceğini söyledi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Facebook’un engellenebileceğini söyledi.Jarov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’daki kanunların herkes ve her kurum için istisnasız geçerli olduğunu kaydetti.Daha önce Rusya’da engellenen LinkedIn sitesine atıfta bulunan Jarov, “Eğer kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmezse Facebook da engellenebilir.” diye konuştu.Rusya’da 2015’te yürürlüğe giren kanuna göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rus vatandaşlarına ait kişisel bilgileri Rusya’daki sunucularda tutması gerekiyor.Söz konusu kanuna uymadığı gerekçesiyle yasaklanan ilk site geçen yılın kasım ayında LinkedIn olmuştu. Facebook’un yanı sıra Google ve Microsoft gibi sitelerin de yasa kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.
TRT
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