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Faciadan dönüldü! Midibüs, TIR ile çarpıştı!

Faciadan dönüldü! Midibüs, TIR ile çarpıştı!.22914
  • Giriş : 17.12.2017 / 08:46:00

Adana'da meydana gelen, midibüs ile TIR'ın karıştığı kazada faciadan dönüldü.

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Adana'da içinde tarım işçileri olan midibüs, TIR ile çarpıştı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 01 ZN 672 plakalı midibüs, ana yoldan dönüş yapan 63 ZV 887 plakalı TIR ile çarpışıp, alev aldı. Kazada, 16 kişi yaralandı. Midibüsten yükselen alevler, kısa sürede TIR'a da sıçradı. Yardıma koşan çevre sakinleri, midibüsteki yaralıları dışarıya taşıdı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar da söndürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım yeniden normale döndü.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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