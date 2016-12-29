Fakıbaba'dan Harran'a çıkarma
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, önemli tarihi değerlere sahip Harran’ın, tarımdan elde ettiği gelirin kat kat fazlasını turizmden elde edebileceğini söyledi.
Harran’a adeta çıkarma yapan Fakıbaba, ilk ziyaretini AK Parti İlçe Başkanlığına yaptı. Fakıbaba’ya burada, İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve İlçe Kadın Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter tarafından, Harran anısı olarak çeşitli hediyeler takdim edildi.
Ardından, Harran Kaymakamlığı ve Harran Belediyesi’ni ziyaret eden Fakıbaba, Aile Destek Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile STK, esnaf ve ev ziyaretlerinde de bulundu.
İlçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı açıklamada, Harran’a ayrı bir sevgisinin olduğunu belirtti. Harran’ın sadece Şanlıurfa’nın bir ilçesi olmadığını, aynı zamanda kültürüyle dünya mirası olduğunu vurgulayan Fakıbaba, “Bizler Harran ilçemize çok önem veriyoruz. Harran ilçesi tarımdan elde ettiği gelirden kat kat fazlasını turizmden elde edebilir” dedi.
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Esnaf ziyaretlerinde sorunları tek tek not alan Fakıbaba, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Daha sonra Harran Belediyesi Toplantı Salonu’nda muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, burada muhtarları dinledi. Turizm yolunun bir an önce açılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ifade eden Fakıbaba, Harran ile Çat arasındaki 10 kilometrelik yolun da sıcak asfalt yapılması için gerekli işlemlerin yapıldığını ve bunun takipçisi olacağını söyledi.
Harran Kaymakamı Temel Ayca ile de bir araya gelen Fakıbaba, kısa sohbetin ardından, beraberindekilerle Aile Destek Merkezi ve Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti. Hz. Yakup Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet eden Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz darbe girişimine değindi. Darbe gecesi Türkiye’de yaşanan olayları birebir yaşadığını ifade eden Fakıbaba, o geceyi anlatırken duygusal anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinin de Fakıbaba’nın anlattıkları karşısında duygulandıkları görüldü.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, ziyaretleri sırasında, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.
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