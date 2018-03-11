Fakıbaba'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması!

Giriş : 11.03.2018 / 09:36:00

11.03.2018 / 09:36:00 Güncelleme : 11.03.2018 / 09:36:16

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şeker fabrikaları ile ilgili açıklamada bulundu.