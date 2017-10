Fakıbaba'dan ucuz et müjdesi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, konuştuğu bir televizyon programında vatandaja ucuz et müjdesi verdi.Bakan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun büyük marketlerde reyon kiralayacağını, bu reyonlarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını kaydetti.Fakıbaba, bu konuda talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.