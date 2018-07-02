Fatih Akın'dan Stephan King uyarlaması
Almanya'da çektiği filmlerle 'Altın Ayı' ödülünü ve Paramparça filmiyle Altın Küre kazanan ünlü yönetmen Fatih Akın, usta korku yazarı Stephan King'in romanını sinemaya uyarlayacak.
Filmin senaryosunda Scott Teems imzası var. Filmin yapımcılığını ise Universal Pictures ve Blumhouse Productions üstleniyor.
Türkiye'de "Tepki" adıyla bilinen roman pirokinetik güçlere sahip genç bir kız ve devlet tarafından üzerinde yapılan deneyleri konu ediniyor. Ateşi kontrol edebilme yeteneğine sahip olan genç kız, devletin gizli bir örgütü tarafından kaçırılıyor ve yeteneği bir silaha dönüştürülmek isteniyordu.
King'in ünlü romanı 1984 yılında, o zamanlar küçük bir çocuk olan Drew Barrymore başrolüyle beyazperdeye uyarlanmıştı.
NTV
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