Fatih Altaylı, Sedat Peker'i mahkemeye verdi
Haberi Fatih Altaylı verdi. Gazetesindeki köşesinden isim vermedem Sedat Peker'e işaret eden Altaylı, mahkeme önünde hesaplaşacaklarını belirtti.
Fatih Altaylı şöyle yazdı:
Gazeteciliğin en kötü tarafı, asla muhatap olmayacağınız kişilerle muhatap oluyormuş gibi görünmektir.
Adını bu köşeye koymaktan dahi hicap duyduğum kişi, benimle ilgili olarak “av mevsimi” gibi boyundan büyük laflar etmiş.
Ben de “yargı mevsimi”ni başlattım ve geçen hafta bu kişiyle ilgili olarak savcılıklara gidip suç duyurusunda bulundum, “yargı süreci”ni başlattım.
Hangi mevsimi yaşadığını Türk adaletine anlatır artık.
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