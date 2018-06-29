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Fatih Portakal: CHP lider sultası altında

Fatih Portakal: CHP lider sultası altında.21993
  • Giriş : 29.06.2018 / 10:52:00

Ünlü gazeteci Fatih Portakal, CHP'lileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

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24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'yi yerden yere vuran FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, bu kez CHP'lileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

FOX TV Ana Haber Bülteni'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal; "Kendisi dışında herkesi kaybetti olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey 'kaybeden AKP'dir' dedi. En garipsediğim cümlelerinden bir tanesi 'kimsenin koltuk sevdası olmasın'. Diğer tarafta da her defasında seçim kaybettiği halde o koltuğukta kalacağım diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu zihniyetin değişmesi, kalıcı olan zihniyetin değişmesi lazım ki değişim gelsin." diye konuştu.

"CHP LİDER SULTASI ALTINDA"

CHP'lilerin daha çok kızacağı sözler ifade sarfeden Fatih Portakal: "Değişim en çok hangi partide oluyor diye bakarsanız; iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Garip bulabilirsiniz ama öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz: statükocu. Lider sultası altında. Demekki koltuk keyifli bir şey, hele ki parti koltuğu çok keyifli bir şey olsa gerek" dedi.

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