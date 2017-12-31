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Fatih Sultan Mehmet Müslüman değildi

Fatih Sultan Mehmet Müslüman değildi.26134
  • Giriş : 31.12.2017 / 14:46:00

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmadığını iddia etti.

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CNN Türk canlı yayınına çıkan Celal Şengör, Osmanlı'nın 'cihan imparatorluğu' olarak anılmasına karşı çıktı.

Şengör, Fatih'in Müslüman olmadığını söyledi.

Şengör, "Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş" diye konuştu.

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet gibi birkaç padişah daha olsaydı Osmanlı'nın cihan imparatoru olacağını söyledi.

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