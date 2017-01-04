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Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!.24206
  • Giriş : 04.01.2017 / 21:10:00

İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde buunan bir lokantaya akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir otomobil kullanılarak düzenlenen saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganların açtığı ateş sonucu oradan geçen vatandaş da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Balat'taki Hisaraltı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi.

Lokanta sahibi Osman Y. ile daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler, Osman Y.'nin işlettiği lokantanın önüne bir otomobille geldi.

Araçtan inen 2 kişi lokanta önünde bulunan Osman Y.'ye doğru ateş açtı. Osman Y., saldırı sonucu yaralandı. Kurşunlar, Kadir Has Üniversitesi'nde kantin işlettiği öğrenilen ve üniversiteden çıkıp evine gitmekte olan Cavit K.'ye da isabet etti.

Cavit K., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçtı. Yaralanan Osman Y. ile Cavit K., ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURŞUNLAR SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLE DE İSABET ETTİ

Olay sırasında, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde bulunan Hasan Karatepe'nin otomobilinin ön camına kurşun isabet etti. Şans eseri yara almadığını söyleyen Karatepe, “Silah seslerini duydum. Bir kişinin düştüğünü gördüm. O sırada benim arabanın camına bir kurşun isabet etti. Şans eseri yara almadan kurtuldum dedi.

İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin olay yerine kiralık araçla geldiklerini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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