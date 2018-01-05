Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi
İstanbul Fatih'te can pazarı yaşandı. Çıkan yangında anne ve çocuğunu itfaiye son anda kurtardı.Fatih'te çıkan yangında anne ve çocuğunu itfaiye son anda kurtardı. Yaşanan can pazarı kameralarca kaydedildi.
TRT
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