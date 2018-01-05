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Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi

Fatih'te yangın! Ekipler olay yerine geldi.10551
  • Giriş : 05.01.2018 / 16:17:00

İstanbul Fatih'te çıkan yangında anne ve çocuğu son anda kurtuldu.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Fatih'te can pazarı yaşandı. Çıkan yangında anne ve çocuğunu itfaiye son anda kurtardı.Fatih'te çıkan yangında anne ve çocuğunu itfaiye son anda kurtardı. Yaşanan can pazarı kameralarca kaydedildi.

TRT

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