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Fatih Terim 1.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Fatih Terim 1.5 yıllık sözleşme imzaladı!.12495
  • Giriş : 22.12.2017 / 15:45:00

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlük görevinden alınan ve dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Galatasaray'da dün gece Fatih Terim'in sarı kırmızılarla anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Bu sabah ekibiyle birlikte Florya'ya gelen Terim, ilk idmanına çıktı. Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da, Terim'le basın önünde sözleşme imzalayacak.

Bu basın toplantısı öncesinde ise Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Terim yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. İmparator'un Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu olarak da 500 bin Euro daha alabileceği belirtiliyor.

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