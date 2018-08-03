Fatih Terim, 4 oyuncunun biletini kesti
Son şampiyon Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, takımdan dört oyuncuyu göndermeye hazırlanıyor.
Yeni sezon için geri sayım başladı ancak G.Saray'da daha yerine oturmayan taşlar var. Sarı-kırmızılılar İsviçre kampı sonrasında 3 hazırlık maçı yaparken geçen sezonki performansının da uzağındaydı.
1- Gomis belirsizliği
Yeni sezon başlamadan kafaları karıştıran en büyük sorun Fransız yıldız oldu. Geçen sezon ligde attığı 29 golle krallık koltuğuna oturan Gomis, 2.5 milyon Euro’luk imza parasını da peşin alıp toplamda 6.4 milyon Euro’luk gelir elde etti. Ancak yeni sezon öncesinde menajeri Patrick Mendy’nin yeni kontrat ve zam talep etmesi ile başlayan süreç oyuncunun da performansını etkiledi. Teknik direktör Fatih Terim, bir an önce Gomis’in durumunun netlik kazanmasını istiyor. Forvet hattına Gomis dışında da takviye isteyen Terim, Fransız oyuncunun ayrılması ihtimaline göre planlarını da yeniden yapmak istiyor.
2- Carole gönderilecek
Yabancı oyuncular arasında Fatih Terim’in biletini performansı nedeniyle kestiği isim Lionel Carole... Geçen sezon Sevilla’ya kiralanan ancak burada tutunamayan Fransız oyuncunun mutlaka gönderilmesini istiyor deneyimli teknik adam. Yabancı kontenjanında sınıra gelen Aslan, Carole’ü gönderip en azından yerine bonservisi olmayan genç bir oyuncu almayı da hesaplıyor.
3- Topun ağzındalar
Yerli oyuncular arasında Fatih Terim’in kadroda düşünmediği üç isim var. Yıllardır kanayan yara olan Tarık Çamdal’ın yanı sıra geçen sezon sakatlığını bahane edip takımı yarı yolda bıraktığı düşünülen Tolga Ciğerci de kadroda yer bulamayacak. Bu ikili için Terim’in isteği bir an önce gönderilmeleri. Masadaki üçüncü oyuncu ise Eren Derdiyok. Deneyimli oyuncu ile teknik heyet arasındaki ayrılık tamamen saha içinde.
Eren Derdiyok, devamlı oynamak isterken Terim ve kurmayları ise Eren’in performansının yetersiz olduğu konusunda hemfikir. Bu üçlüye de takım bulabilmek Terim’in isteklerinden.
4- Ya defans ya orta saha
FATİH Terim’in başkan Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile yapacağı zirvede masadaki son konu ise transfer olacak. Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala takviye bekleyen Terim, kulübün de mali durumunu düşünerek isteklerini de en aza indirmiş durumda. Deneyimli teknik adamın önceliği ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapılması. Bu konuda Donk’u joker olarak eksik kalan bölgede kullanmayı düşünen Terim mutlaka bir oyuncu alınmasını istiyor. Ancak bu konudaki asıl detay Gomis’in durumu... Fransız oyuncunun ayrılığı bir de forvet takviyesini zorunlu hale getirecek
VATAN
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