Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan ve yeniden Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, 6 ismi kadroya almadı.
Fatih Terim, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye ve Fernando'yu almadı.
Sarı-kırmızılı takımın Bucaspor ile oynayacağı maçta Fatih Terim'in daha az süre alan ve forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile 26 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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