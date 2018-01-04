Fatih Terim, Başkan Özbek'e rapor sunacak
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alındıktan sonra yeniden Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terin rapor hazırladı.
İmparator’un istek çizelgesi... Süre alamayan yedek kaleci Carrasso gönderilecek. Ndiaye 10 milyon avro üzeri bir teklifte satılacak. Donk takasta kullanılabilir, santrfor şart ve yeni alınacak sol bek Antalya kampına yetişmeli.
Galatasaray’da bugün önemli bir zirve gerçekleşecek. Sezon arası sebebiyle tatilde soluğu ABD’de kızı ve torununun yanında alan Fatih Terim, İstanbul’a döndü. Başkan Dursun Özbek ise bir taraftan 20 Ocak’ta yapılacak seçime hazırlanırken diğer taraftan da transfer sürecini yönetiyordu. Bugün Terim ve Özbek zirvesinde taraflar raporlarını masaya koyacak. Özbek mali tabloları, oyuncuların sözleşme ayrıntılarını ve bütçelerini hocaya aktaracak. Fatih Terim de kısa sürede analiz ettiği takımla ilgili görüşlerini ve ikinci yarıya yönelik eylem planlarını Özbek’e aktaracak.
ABD’de olmasına rağmen transfer çalışmalarına ve yeni kadro yapılanmasına yoğun mesai harcayan Terim, yedek kaleci Carrasso’yu kesin olarak gözden çıkarmış durumda. Donk’un da şu an Nigel de Jong’tan daha zayıf halka olduğu görüşünde. Terim’in ligin ikinci yarısı öncesinde hazırladığı reçetede şu maddeler var;
1- Ndiaye 10 milyon avro üzeri bir teklif gelirse satılabilir.
2- İstenilen seviyede olmayan Donk, takasta kullanılabilir.
3- Yeni alınacak sol bek Antalya kampına yetişmeli.
4- Eren’in yetersizliği sebebiyle yeni bir forvet takviyesi olmalı.
5- Sezon sonu mukavelesi bitecekler scout ekibi tarafından takibe alınmalı.
Dursun Özbek’in listesinde yer almayan Abdurrahim Albayrak, yönetime girmemesiyle ilgili tepki mesajları için, “Tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da” dedi.
Dursun Özbek’in seçimdeki tek rakibi Mustafa Cengiz, yarışa tam anlamıyla bugün start veriyor. Listesindeki isimlerle bugün bir araya gelecek Cengiz, kısa süredeki yol haritasını belirleyip “manifesto” çalışması yapacak.
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