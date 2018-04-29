Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasında!
Terim, Fenerbahçe derbisinden yaşanan olaylardan ötürü Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi soyunma odasında flaş bir gelişme yaşandı.
Fatih Terim'in Beşiktaş soyunma odasına giderek Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğini ilettiği kaydedildi.
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