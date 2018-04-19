Fatih Terim biletini kesti! Takımdan yollanıyor
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Akhisar yenilgisinin ardından takıma transfer olan Latovlevici'nin biletini kesti.
Karşılaşmanın başından itibaren ataklarda varlık gösteremeyen, attığı isabetsiz paslar ve yerini bulmayan ortalarla adeta saç baş yolduran Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.
Kendisine verilen şansı bir türlü olumlu şekilde değerlendiremeyen ve tribünlerin ıslıklı tepkisine maruz kalan isim gelecek sezon planlamasında olmayacak.
Nagatomo olmasa...
Sezon ortası sol bek bölgesindeki bu açığı Japon futbolcu Nagatomo'yu transfer eden dolduran Fatih Terim, yeni sezonda bu bölgede alternatifli bir kadro oluşturacak.
Bir türlü olmamıştı
Sarı Kırmızılılar Juventus'ta Asamoah'ın transferi için uzun süre uğraş vermişti fakat oyuncunun da olumlu yaklaşmasına karşı İtalyan kulübü transfere taş koymuştu.
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