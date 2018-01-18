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Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti

Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti.12495
  • Giriş : 18.01.2018 / 17:47:00

Teknik adam Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti.

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Tudor'un yerine Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevini devralan Fatih Terim, Cengiz Ünder transferi için harekete geçti.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok önemli futbolcuyu gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarıkırmızılılar için İtalya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tuttomerca'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen Cengiz'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.

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