Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktörü Fatih Terim Antalya’da düzenlenen kahvaltı organizasyonunda basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, Arda Turan’ın Medipol Başakşehir’e transfer olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam Arda Turan transferinin sorulması üzerine, “Vallahi kimseyle bir derdim yok. Geçmiş, yaşanmış mevzulara zaman yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ı aradığı iddia edilen Terim, Emre Mor, Ozan Tufan ve Burak Yılmaz ile alakalı bugüne kadar hiçbir girişimlerinin olmadığının altını çizdi.
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