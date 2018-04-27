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Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi kararı

Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi kararı.25336
  • Giriş : 27.04.2018 / 16:07:00

Teknik adam Fetih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi kadroyu oluşturmaya başladı.

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Beşik Modelleri

Derbiye ramak kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi kadroda sürpriz değişiklikler yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası geride kalırken ilk iki sırada bulunan Galatasaray ile Beşiktaş, bu hafta sonu Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ile Şenol Güneş, 6 yıl sonra karşılaşacak! Önceki derbidelerde Fatih Terim, Şenol Güneş'in açık ara önünde!

TürK futbolunun iki deneyimli teknik adamı Fatih Terim ile Şenol Güneş, 14. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 1 kez kazanmayı başardı.

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