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Fatih Terim'den derbi öncesi oyunculara uyarı

Fatih Terim'den derbi öncesi oyunculara uyarı.12495
  • Giriş : 17.03.2018 / 08:16:00

Teknik adam Fatih Terim'den derbi öncesi oyunculara uyarı geldi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını psikolojik baskıya karşı uyardı.

F.BAHÇE deplasmanında 19 yıldır kazanamayan sarı-kırmızılılarda dış dünya ile iletişim de antrenmanın ardından kesildi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa giren G.Saraylı oyuncularla teknik direktör Fatih Terim de bir konuşma yaptı. Hafta boyunca 3 puana odaklanan ve beraberliğin sözünü bile etmeyen Terim ve kurmayları, Kadıköy’de kazanmak adına oyuncularını da motive ediyor.

HERKESİN dile getirdiği “Psikolojik baskı” sözü ile başladı Fatih Terim konuşmasına... “Ben bu psikolojik baskıyı kabul etmiyorum siz de etmeyin. Böyle şey olmaz” diyen deneyimli teknik adam, sözlerine de şöyle devam etti:

“BİZİM için tek ihtimal var o da kazanmak. Galibiyet dışında bir şey düşünmeyin. Biz kazanmak için sahaya çıkarız. G.Saray’ın hedefi her maçı kazanmaktır. Bizim için maç ayrımı olmaz. Her duruma göre hazırlığımızı yaptık. Tüm senaryoları denedik. Bundan sonra sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız.

SİZDEN isteğim maçın bitiş düdüğüne kadar kopmayın, konsantrasyonunuz devam etsin. Bu tarz maçlarda bir an olsun aklınız karışmasın. Bizim için ne kadar önemliyse rakip için de o kadar önemli bir maç. Maçın belli bölümlerinde üzerimize de gelecekler. İşte bu anları fırsata da çevirebilecek tüm planları yaptık.”

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