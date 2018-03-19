Fatih Terim'den dev derbi için açıklama
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanan mücadelede skordan değil ama oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi.
SON dakikalarda kaçan fırsatlar sonrasında G.Saraylı oyuncular buruk bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. F.Bahçe deplasmanında kazanamama serisi 19 yıla çıkarken teknik direktör Fatih Terim de soyunma odasında takımına bir konuşma yaptı. Oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, “Mücadeleden, oyundan memnunum ama skordan değil” diyerek beraberliğin abartılmamasını istedi.
OYUNCULARINA kalan maçları da hatırlatan Fatih Terim, “Bu zorlu deplasmanda karakterinizi ortaya koydunuz... Bu takımın nasıl mücadele ettiğini, oyundan hiç kopmadığını herkese gösterdiniz. Konuştuğumuz plandan hiç sapmadınız. Bu da benim açımdan çok önemli bir şey. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Burada kazanabilirdik de... Ama zannetmeyin ki beraberlik beni mutlu etti, ben sadece oyundan memnunum.
BİZ buraya kazanmaya geldik. Ancak kazanamadan dönüyoruz bunu unutmayın. Beraberlik bizim için kötü bir sonuç değil elbette.
Zor bir maçı geride bıraktık. Milli maçlar için verilen ara sonrasında yeniden sizi ‘kazanan’ takım olarak görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
MAÇIN bitiş düdüğü ile birlikte tüm oyuncular soyunma odasının yolunu tutarken kapıda sportif AŞ yöneticisi Abdurrahim Aybayrak vardı. Tüm oyuncuları tek tek öpen ve kimseyi öpmeden içeri bırakmayan Albayrak tek tek de herkesi kutladı. Albayrak “Oyunu çirkinleştirmediniz, kimseyi kışkırtmadınız. Gurur duyduk” diyerek de takımını motive etti.
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