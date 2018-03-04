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Fatih Terim'den engelli vatandaşa süper jest

Fatih Terim'den engelli vatandaşa süper jest.25336
  • Giriş : 04.03.2018 / 08:06:00

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, engelli bir vatandaşa Gomis forması hediye etti.

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Büyüyen Beşik

Fatih Terim, engelli bir vatandaşı mutlu ederecek bir harekette bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Galatasaray, Kastamonu'dan İstanbul'a gitti.

Sarı-kırmızılılar, ligde Kardemir Karabükspor ile yaptığı ve 7-0 kazandığı maçın ardından kara yoluyla Kastamonu'ya geldi.

Kastamonu Havalimanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Teknik direktör Fatih Terim de bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Takımın Kastamonu'ya gelişinde takım otobüsünün önünü keserek forma isteyen ve teknik direktör Fatih Terim'in forma sözü verdiği taraftar Erol Kaybandı ise formasına kavuştu. Engelli vatandaşa  Gomis'in forması verildi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

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