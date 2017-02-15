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Fatih Terim'den flaş Barcelona yorumu

Fatih Terim'den flaş Barcelona yorumu.20332
  • Giriş : 15.02.2017 / 16:16:00

Fatih Terim, Paris Saint Germain-Barcelona maçını yorumladı.

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Milli gururumuz Arda Turan'ın forma giydiği Barcelona'nın Paris Saint Germain'in Barcelona'yı 4-0 mağlup etmesine Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den açıklama geldi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim,"Bundan daha iyi oynadığı maçları vardı. Dün gece kötü oynadılar ama kazandılar" yorumunu yaptı.

Terim, bazı takımların artık "baş"a oynama konusunda önemli hamleler yaptıklarına dikkati çekerek, "PSG bunlardan biri. Birçok takım daha göreceğiz ki, başarı adına önemli maçlar kazanıp tırmanışlarını sürdürecektir" diye konuştu.

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