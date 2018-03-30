Fatih Terim'den flaş Burak Yılmaz hamlesi
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluk yarışında mücadele edeceği Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ile ilgili taktik geliştiriyor.
tehlikeli pozisyonlarda Linnes ile Nagatomo yardıma gelecek ya da Maicon-Serdar ikilisinden biri yedeğe çekilecek, Denayer’e şans verilecek.
Galatasaray’da pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı şampiyonluk yarışındaki en önemli virajlardan biri olarak görülürken, Teknik Direktör Fatih Terim’i en çok düşündüren nokta bordo-mavililerin en golcü ismi Burak Yılmaz.
Tecrübeli çalıştırıcı, milli futbolcunun kendilerine sorun yaratmaması için her türlü ayrıntıyı tek tek düşünüyor. Terim özellikle Burak’ın savunma arkasına koşularının büyük tehdit oluşturmasından çekinirken Maicon ve Serdar Aziz’in ağır kalabileceği öngörülüyor.
Fatih Terim ise bunun için iki farklı plan üzerinde duruyor. İlk plana göre bekler Nagatomo ve Linnes kademeye girecek. Linnes oynamazsa bu işi Mariano üstlenecek. Her iki futbolcu da çabukluklarıyla problemi önlemeye çalışacak. Ancak ikinci plan ise sürpriz gibi duruyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, Jason Denayer kozunu da kullanabileceği öğrenildi. Belçikalı futbolcu bu nedenle b planı olarak kenarda duruyor. Maicon-Serdar ikilisinin ağır kalabileceği hesaplanırken ikiliden birinin elenip yerine Denayer’in oynaması masadaki diğer formül.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadelede herhangi bir sürpriz kayıp istemeyen Fatih Terim bu konudaki kararını yarınki antrenmanda verecek.
MİLLİYET
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