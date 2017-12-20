Fatih Terim'den G.Saray yanıtı: Teessüf ederim
Ünlü Futbol yazarı Hıncal Uluç, teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği sorusuna açıklık getirdi.
Sezonun ilk haftalarının ardından G.Saray tökezledikçe ismi hemen gündemin baş sırasına tırmanan Fatih Terim yine benzer pozisyonda. Igor Tudor’daki beklenen sonun ardından sarı-kırmızılı takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan hoca için Dursun Özbek’in yöneticileriyle anlaşamadığı ve bu sebeple kongre kararı aldığı haberleri önceki gün spor kamu oyunda bomba tesiri yapmıştı. Fakat dün yazar Hıncal Uluç’un açıklaması kafaları oldukça karıştırdı. A Spor canlı yayınında konuyla ilgili açıklama yapan Uluç, “Bugün (dün) öğlen Fatih Terim’i aradım ve ‘Dursun Özbek ile konuştun mu?’ diye sordum. Bunu bana sorduğun için teessüf ederim dedi. Nokta” sözlerini sarf etti. Uluç’un hocanın takımın başına gelmeyeceği yönündeki bu açıklaması sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
G.Saray’ın eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyesi Hayrettin Kozak, Özbek’in olağanüstü kongre kararına tepki gösterdi. Özdoğan, “Bunun adı baskın seçimdir. Futbol takımının iddiasının devam ettiği bir dönemde bu seçime gitmek muhtemel bir başarısızlığa da sebep olabilir. Tudor’un gönderilmesi kararı ise çok geç” dedi. Hayrettin Kozak da “Bu karardan fevkalade rahatsız oldum” açıklamasını yaptı.
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