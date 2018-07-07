Facebook Twitter Rss

Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj

Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj.26345
  • Giriş : 07.07.2018 / 10:26:00

Fatih Terim'den kaleci Muslera ile ilgili çarpıcı bir mesaj geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Fransa'ya yenildiği maçın ardından bir mesaj paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa - Uruguay maçında hatalı gol yiyen Fernando Muslera ile ilgili paylaşımda bulundu. 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Uruguay'ın Fransa'ya 2-0 kaybettiği maçı tribünden izleyen Fatih Terim, sosyal medya hesabından kızıyla fotoğrafını paylaşarak; "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." notunu düştü.

Galatasaray Kulübü ise Uruguaylı file bekçisine destek oldu. Galatasaray, Twitter hesabından, "Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek..." mesajını paylaştı.

ŞAMPİY10

Skandal pankartı taşıyana gözaltı

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Ryan Babel'e zamlı teklif açıklandı.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Hollanda'ya gidiyor

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Hollanda'ya gidiyor

Beşiktaş'ta genç oyunculardan Aras Özbiliz, Hollanda'ya gidiyor.

 

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya yeni bir talip daha çıktı.

Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak

Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak

Ünlü file bekçisi Volkan Demirel, Fenerbahçe'den maaş almayacak.

 

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcu Eric Abidal, organ mafyası iddiasına yanıt verdi.

Fikret Orman: Yeni formalar uğur getirsin

Fikret Orman: Yeni formalar uğur getirsin

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni formalarla poz verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya