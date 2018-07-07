Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Fransa'ya yenildiği maçın ardından bir mesaj paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa - Uruguay maçında hatalı gol yiyen Fernando Muslera ile ilgili paylaşımda bulundu. 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Uruguay'ın Fransa'ya 2-0 kaybettiği maçı tribünden izleyen Fatih Terim, sosyal medya hesabından kızıyla fotoğrafını paylaşarak; "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." notunu düştü.
Galatasaray Kulübü ise Uruguaylı file bekçisine destek oldu. Galatasaray, Twitter hesabından, "Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek..." mesajını paylaştı.
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