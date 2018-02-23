Fatih Terim'den oyuncularına: Artık yeter
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim, oyuncularını sahada ne yaşanırsa yaşansın kazanmaları gerektiği konusunda uyardı.
LİGİN açılış maçında Bursaspor’u konuk edecek olan G.Saray’da galibiyetten başka hedef yok. Teknik direktör Fatih Terim, özellikle dış sahada yaşanan kayıplar sonrasında bu hafta oyuncularına sert uyarılarda bulunurken şampiyonluk için artık kayıp kredilerini tükettiklerinin altını çizdi. F.Bahçe ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde Bursa, Karabük ve Atiker Konya maçlarının öneminin daha da arttığını yineleyen Terim, bu üç maçtan 9 puan almaktan başka şansları olmadığına da değindi.
ARTIK iç saha ve deplasman diye bir ayrım olmaması gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, şu ifadelerle
oyuncularına Bursa maçı öncesinde seslendi:
“BUNDAN sonra puan kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Sizlerin bunu başaracak güçte olduğunu biliyorum. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız ve nerede sahaya çıktığımız fark etmemeli. Bursa maçı ile birlikte galibiyet serisini de başlatmamız gerekiyor. Kazanmaktan başka çaremiz yok.
‘SERİ GEREKİYOR’
Ancak rakiplerimizin de artık gerek ligin alt sıraları gerekse de üst sıralarında hedef maçları geldi. Ligin en zorlu haftaları başlıyor. Fakat bizler şampiyon olacaksak bunları da aşmak zorundayız. Artık yeter! Her yerde kazanan bir takım istiyorum.”
23. haftayı Aslan açıyor
ASLAN, Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Bursa maçı ile birlikte evine dönüyor. Bugün Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçta Aslan yeniden maç fazlası ile de olsa liderlik koltuğuna oturmak için sahada olacak. Bülent Yıldırım’ın yöneteceği mücadele 20.00’de başlayacak.
TRT
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