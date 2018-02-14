Fatih Terim'den oyuncularına önemli uyarı
Tudor'un takımdan gönderilmesiyle 4. kez Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Fatih Terim, oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.
21. haftaya lider giren Medipol Başakşehir’in evinde F.Bahçe’ye yenilmesi ile birlikte ayağına gelen liderlik fırsatını G.Saray bu kez kaçırmadı. Geçen hafta Sivas’a yenilip zirveye adım atamayan sarı-kırmızılılar, bu kez Antalyaspor’u 3-0 devirip liderlik koltuğunun sahibi oldu. Teknik direktör Fatih Terim de dün idmanda bir hayli neşeliydi.
TAKIMIN liderlik ile birlikte gelen pozitif hali Terim’i de sevindirirken deneyimli teknik adam, oyuncuları ile de kısa bir konuşma yaptı. Liderlik koltuğunu almaktan çok burada sürekli olmanın önemine vurgu yapan Terim, “Her zaman söylüyoruz bizim için sezon sonundaki şampiyonluk önemli. Bugün lider olup haftaya kaybedersek hiç anlamı yok. Bunun için bu seviyede düzenli olarak kalmalıyız.
BASİT hatalarla kaybedilecek bir maç bizi bir anda geriye götürür. Ligin zirvesinde puan aralığı bir hayli az. Bir yenilgi veya puan kaybı bu kadar çabamızı boşa çıkarır. Ben liderlikten çok sezon sonunda şampiyonluk istiyorum. Ama bunun yolu da kazandığımız liderlik koltuğunu bir daha bırakmamaktan geçiyor.
LİGİN zirvesindeki takımlar birbirleri ile oynuyor. Hem içerde hem de dışarıda bu tarz maçlar oynayacağız. Hedefimiz bundan sonra zirveyi bırakmamak olmalı. Ben bu takımın önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Siz de önce kendinize sonra da takım arkadaşlarınıza inanın. Başarı birlikte gelir” sözleri ile oyuncularını motive etti.
ŞAMPİY10
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