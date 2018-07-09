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Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi

Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi.12495
  • Giriş : 09.07.2018 / 09:11:00

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi.

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Beşik Modelleri

Son şammpiyon Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, ihtiyaç duydukları kadar transfer yapacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde kamp  yapan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü, antrenmandan önce basın  mensuplarına açıklamada bulundu.

İstanbul'daki antrenmanlarda sadece fiziksel çalışmalar yaptıklarını  anlatan Terim, 21 Temmuz'a dek sürecek İsviçre kampında teknik ve taktik  çalışmalar da gerçekleştiriceklerini dile getirdi.

Fatih Terim, kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal'ın oynayabileceği bir  takıma transfer olmasını isteriklerini belirterek, "Tarık ile konuştum. Ona ve  Eray İşcan'a oynamaları gerektiğini söyledim. Oynamak birçok şeyden iyidir.  Kazancınız ne kadar fazla olursa olsun oynama hazzı vermez. Oynarsanız madden de  manen de daha fazla kazanırsınız. Tarık'a gidip oynanması gerektiğini söyledik.  Eray için de aynı şey geçerli. Gidip oynamaları, kendilerini ispat edip,  göstermeleri gerekir. İnanıyorum ki yeni kulüplerini bulup oynayacaklardır." diye  konuştu.

Terim, İsviçre kampına getirilmeyen Tolga Ciğerci ile ilgili soruya,  "Tolga zaten sakat, tedavi oluyor. İstanbul'da daha rahat tedavi olacağını  düşündük. Bizim oyuncularımıza kızma gibi bir lüksümüz yok ama kararlarıyla  ilgili tasarruf hakımız var. Ümit ederim bir an evvel iyileşir ve döner. Ancak  geçen sene en kritik 5 hafta oynamadığı bir gerçek. Umarım sağlığına kavuşur ve  biz de ondan sonra karar veririz." şeklinde cevap verdi.

Fatih Terim, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, şunları  kaydetti:

"Mevcut kadromuzu korumak istedik. Burada kritik olan Nagatomo ve  Denayer'di. Donk ile zaten sözleşme yeniledik. Donk ve Nagatomo'dan sonra Denayer de inşallah hallolur. Gücümüzün yettiği kadar, takımımızın ihtiyacı kadar  transfere devam edeceğiz. Bazı yerlere ihtiyacımız var. Bunda ısrarlıyım. 31  Ağustos'a kadar olan bölüm her kulüp için olduğu kadar Galatasaray için de önemli  bir zaman dilimi. Burada her şey olur. Bugün 8 Temmuz, yaklaşık bir buçuk ay var.  Her takımda ne olabilecekse bizim takımda da olabilir. Gelmeler, gitmeler..."

Bu arada antrenmana güvenlik gerekçesiyle taraftarlar alınmadı. Fatih  Terim, antrenman sahası dışında çıkıp taraftarlarla sohbet etti ve desteklerinden  dolayı teşekkür etti.

Terim'den 44. yıl paylaşımı

Teknik direktör Fatih Terim, futbolculuğu döneminde Galatasaray'a  transfer olmasının 44. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Terim, fotoğraf paylaşım platformu Instagram'daki kişisel hesabından  1974'te sarı-kırmızılı kulübe transfer haberinin yer aldığı gazete kupürünü  paylaştı.

Tecrübeli teknik adam, paylaşımına, "Biz imzayı 74'te gönlümüze attık.  Aradan geçen 44 yılda bu fotoğrafta gözüme yansıyan heyecan ve gurur hiç  değişmedi." ifadelerini yazdı.

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