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Fatih Terim'den uyarı geldi: Soğumayın

Fatih Terim'den uyarı geldi: Soğumayın.12495
  • Giriş : 23.03.2018 / 08:09:00

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim oyuncularını sert bir dille uyardı.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da Fatih Terim, oyuncularını sonraki maçlara motive etmek için uyarılarda bulundu.

Bu sezon millî aralardan sonra oynadığı 3 maçın 2’sinde 5 puan kaybeden Galatasaray’da tecrübeli hoca oyuncularını uyarıp “İşi sıkı tutun” emrini verdi.

Süper Lig’de şampiyonluğa en yakın takım konumundaki Galatasaray, bu hafta sonu da maç oynayacak gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen millî arada kimsenin gevşememesini isteyen Fatih Terim, hem Florya’daki oyuncularına işi sıkı tutmaları konusunda sesleniyor hem de ülkelerine giden futbolcularından da rapor alıyor.  Galatasaray, bu sezon lige verilen millî aralardan sonra oynadığı 3 maçın 1’ini kazanıp 2’sinde 5 puan kaybetti. Teknik direktör Fatih Terim, bu veri sebebiyle kritik süreç öncesi çok tedbirli. Son dönemde Trabzonspor maçlarındaki şanssızlığı da göz önünde bulunduran tecrübeli teknik adam, maçın şifreleri üzerinde de çalışmaya başladı. Bordo-mavili takımla ile 1 Nisan’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Fatih Terim, kötü şaka istemiyor.

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