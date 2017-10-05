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Fatih Terim'e bir şok daha! Listede adı yok!

Fatih Terim'e bir şok daha! Listede adı yok!.20157
  • Giriş : 05.10.2017 / 10:34:00

Milli Takım'daki görevinden alınan Fatih Terim bir şok daha yaşadı.

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Beşik Modelleri

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim, 24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'ne davet edilmedi.

24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri 8-10 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenecek. Seminerde Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor camiasının tanınan ismi Özkan Sümer ve UEFA Pro-Lisans yetkilisi iki yabancı isim konuşmacı olarak yer alacak.

Geçtiğimiz yıllarda UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşmacı olarak yer alan Fatih Terim, konuşmacılar ve katılımcılar arasında yer almadı. Terim daha önce seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştı. Öte yandan; lisans yenileme işlevini de üstlenen seminere iki kez üst üste katılmayan teknik direktörlerin takım çalıştırması mümkün değil.

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