Fatih Terim'e İran'dan sürpriz teklif!
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in İran ekibi İstiklal Spor Kulübü'nün başına getirildiği öğrenildi.
İstiklal takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, teknik direktör arayışının devam ettiğini ve kulübün ilk tercihinin Terim olduğunu belirtti.
İftikari açıklamasında, eski teknik direktör Mansuriyan'ın istifasının kulüp tarafından kabul edildiğini kaydederek, "Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye'nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız." ifadelerini kullandı. İran'ın büyük takımları arasında yer alan başkent takımı İstiklal Spor Kulübü, 1945 yılında kuruldu. İran Persian Gulf Pro Lig'ine bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal takımının, 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.
İstaklal takımı, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 5 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Özbek'ten derbi yorumu: Berabere bitsin
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi hakkında yorum yaptı.
Aykut Kocaman, derbinin ilk 11'ini belirledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbinin ilk 11'ini belirledi.
Trabzonspor'dan flaş Ersun Yanal kararı!
Trabzonspor Kulübü, teknik adam Ersun Yanal ile ilgili kararını verdi.
Aykut Kocaman'ın derbi planı belli oldu
Aykut Kocaman'ın Beşiktaş derbisi ile ilgili planları belli oldu.
Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2018 planı belli oldu.