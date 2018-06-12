Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor
Son şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, bir dönem sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Bruma'yı transfer etmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak ses getirmek isteyen Fatih Terim, geçen sezon ligde oynattığı baskılı futbolla da seyir zevkini yükseltmeyi amaçlıyor.
Leipzig'e 12,5 milyon euro karşılığında transfer olan Portekizli yıldız Bruma, performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
Kosta Rika ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan 25 yaşındaki Campbell, geçen dönemlerde de sarı kırmızıların gündemine gelmişti. Geçtiğimiz sezon La Liga'da kiralık olarak top koşturan genç yıldızın Arsenal ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek.
Yönetimin temaslara başladığı iki futbolcu Terim'in oyun formasyonunda önemli rol oynayacak.
İmparator, sprinter özelliği yüksek düzeyde olan Bruma ile Campbell'ı hücum organizasyonlarında aktif halde kullanmak istiyor.
AMKSPOR
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