Fatih Terim: Hiç böyle kötü oynamamıştık

Dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, dün akşam oynana maçın ardından yaptığı açıklamasında takımına sitemde bulundu.G.Saray’ın hocası, “Liderliği kaçırdığımıza mı, 3 puana mı, oyun kalitesine mi yanalım. Ben en çok sonuncuya yanıyorum” derken, “Ayağımıza gelen fırsatı kullanamadık. Hiç böyle kötü oynamamıştık” siteminde bulundu.G.alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Önce Sivasspor’u tebrik ediyorum. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını bekliyordum” itirafında bulunurken, “Bizim bir şablonumuz var ama bunların hiçbirini sahaya yansıtamadık. Beni bu üzer. Bu yolda her şey var. Liderliği kaçırdığımıza mı, 3 puanı kaçırdığımıza veya oyun kalitesine mi yanalım. Ben en çok sonuncuya yanıyorum. Ne başlangıçta ne sonradan oyun kalitesini ortaya süremedik. Duran top olmuş, o karar verilmiş, böyle olmuş... Her şeye rağmen Galatasaray takımı bunun üstesinden gelebilmeli” sözlerini kullandı.“Bizim böyle bir oyun tarzımı yok, bekle karşıla” vurgusu yapan hoca, “Biz Galatasaray’ız, herhangi bir şekilde böyle oynamamalıyız. En önemli özelliğimiz topun bizde olması. Bugün bunu da pek sağlayamadık. Galatasaray normlarının gerisinde kaldık” derken, “Ayağımıza gelen fırsatı kullanamadık. Geldiğimden beri hiç böyle kötü maç oynamadık. Lig bundan sonra böyle geçecek. Her takım güçlü. Oynayamazsanız puan alamazsınız. Bugün 3 puan değil, kaybolan mental bir ortam var. Ama çabucak toparlayacağız” sözlerini kullandı. Terim, “Ben kadrodan memnunum. Bu tip kazalar olacak. Olmasa elbette iyiydi. Her musibette bir hayır vardır. Galatasaray 3 puanı hak edecek bir oyun oynamadı. Benim üzüldüğüm nokta burası. Tabii ki sezon sonunda ne yapacağımızı göreceksiniz” açıklaması yaptı.G.Saray’ın yeni sol beki Nagatomo adeta ayağının tozuyla on birde maça çıktı. Japon oyuncu Sivasspor karşısında sürati ve yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekti. Nagatomo yüzde 90 başarılı pasla oynarken girdiği 19 ikili mücadeleden 5’ini kazanarak fizik gücünün henüz hazır olmadığını gösterdi. Mücadeleye Nagatomo’nun vatandaşı olan medya mensupları da ilgi gösterdi. 22 Japon gazeteci akredite olarak karşılaşmayı izlediNagatomo maçın ardından, “Sadece 2 antrenman yapma şansı buldum. Kolay değil. Yeni bir lig, yeni takım arkadaşları, yeni oyun düzeni. Bunun için belli bir zamana ihtiyacım olacak. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için elimden geleni yaptım” açıklamasında bulundu.Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, 12. dakikada Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal ile tartıştı. Baykal’ın, faul pozisyonunda Galatasaray kulübesine dönüp hareket yapmasına tepki gösteren Şaş, Sivasspor kulübesine doğru yürüdü. Teknik Direktör Fatih Terim, Ümit Davala ve İdari Menajer Mert Çetin’in Hasan Şaş’ı sakinleştirmeye çalıştıkları görüldü. Fatih Terim daha sonra Samet Aybaba’ya idari menajerinin hareket yaptığını anlatırcasına vücut dili ile tepki gösterdi. Hakem Fırat Aydınus ikiliyi dördüncü hakem vasıtası ile uyardı ve olayların tekrarlanması durumunda iki kişiyi de tribüne göndereceğini söyledi.Karşılaşmanın 61. dakikasında sarı kart gören Demir Grup Sivasspor’un başarılı sol beki Ziya Erdal cezalı duruma düştü. Ziya, takımının 21. haftada Kayserispor’a misafir olacağı maçta oynayamayacak. Öte yandan Sivas iki maç aradan sonra üç puan aldı.Demir Grup Sivasspor başarılı ön libero oyuncusu Delvin N’Dinga dün G.Saray karşısında takımını öne geçiren golü atan isimdi. Kongo’lu futbolcu 3 yıl sonra gol atmanın sevincini yaşadı. N’Dinga son golünü Yunanistan Süper Ligi’nde Olimpiakos formasıyla Platanias’a karşı atmıştı.Sivasspor’un ara transferde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü isim Robinho maç boyunca yedek bekledi. Taraftarlar yıldız oyuncunun futbolunu görmek için sabırsızlansa da takımı çok iyi bir Futbol ortaya koyan teknik direktör Samet Aybaba Robinho’yu sahaya sürmedi.Belhanda’ya yine kesikG.Saray’da Younes Belhanda, üst üste 3 maçta da yedek soyundu. Fatih Terim’in teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ligdeki Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Belhanda, ardından başlangıç kadrolarında yer alamadı. Faslı oyuncu 68’de oyuna girdi.G.Saray’ın genç kanat oyuncusu Garry Rodrigues maçın ardından, “Aslında söylenecek çok fazla şey yok. Ne yazık ki istediğimiz oyunumuzu oynayamadık. Son iki haftadaki oyunumuzu sergileyemedik. Takım olarak kötüydük. Böyle olunca da kaybettik” sözlerini kullandı.TÜRKİYE