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Fatih Terim için resmi açıklama geldi!

Fatih Terim için resmi açıklama geldi!.12495
  • Giriş : 15.12.2017 / 16:25:00

Fatih Terim ile ilgili Borsa Hersek Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan tecrübeli hoca Fatih Terim ile ilgili Borsa Hersek Futbol Federasyonundan açıklama geldi.   

Milli Takım Futbol Direktörlüğü görevinden alındıktan sonra bir süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim geçen hafta aralarında eski takım arkadaşı Tarık Hodzic ve eski Galatasaraylı Misimovic'in de olduğu Boşnak heyetiyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin üzerinden 8 gün geçmesine henüz resmi bir gelişme yaşanmamıştı.

Bosna Hersek basınına konuşan Tarık Hodzic ise flaş bir gelişmeyi paylaştı. Fatih Terim adına yetkililerin Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdiklerini paylaşan Hodzic, "Yazılı bir resmi teklif beklediklerini ilettiler. Şimdi bir sonraki adımı atmak federasyonun elinde" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ne demişti?

Geçen hafta yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Önümüzdeki günlede bakacağız. Bir anlaşma olduğu zaman biz söylüyoruz zaten" demişti.

Fatih Terim'in adı uzunca bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Özellikle sarı kırmızılı ekibin taraftarları efsane teknik adamın geri dönmesi için büyük bir kampanya başlatmışlardı.

Öte yandan Bosna Hersek Milli Takımı için Sven Goran Eriksson ismi de gündemdeydi. İsveçli teknik adam menajeri aracılığıyla kendisine bir teklif geldiğini itiraf etmişti.

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