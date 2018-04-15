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Fatih Terim ile Arda bir araya gelmedi

Fatih Terim ile Arda bir araya gelmedi.16285
  • Giriş : 15.04.2018 / 20:24:00

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başakşehirli futbolcu Arda Turan bir araya gelmedi.

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Büyüyen Beşik

Bir zamanlar birbirlerine çok yakın olan Fatih Terim ile Arda Turan, mücadele öncesinde bir araya gelmedi.

Emre Belözoğlu ise Fatih Terim'in yanına giderek ayaküstü sohbet etti.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yanına giderek başarılar diledi ve sarıldılar. Başakşehir’de forma giyen eski Galatasaraylı Arda Turan ile Terim ise bir araya gelmedi.

GÜMÜŞDAĞ TRAFİĞE TAKILDI

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yoğun trafik nedeniyle Galatasaray mücadelesinin başlamasına 15 dakika kala stadyuma varabildi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk ederken mücadeleye ilgi de oldukça yoğundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, stadyum girişinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Karşılaşmada görevli polis memurları, sıraya girmeyip öne geçmeye çalışan araç sürücülerine fırsat tanımadı. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da trafikten etkilenen bir başka isim oldu. Yoğun araç kuyruğu nedeniyle stada gelmekte zorlanan Gümüşdağ, karşılaşmanın başlamasına 15 dakika kala Türk Telekom Stadyumu’na girebildi.

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