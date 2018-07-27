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Fatih Terim'in aklında Ozan Tufan var

Fatih Terim'in aklında Ozan Tufan var.16990
  • Giriş : 27.07.2018 / 09:51:00

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in aklında Ozan Tufan'ın olduğu öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gönlündeki aslanın 23 yaşındaki deneyimli oyuncu Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün, “4 büyükler kendi aralarında transfer yapabilmeli” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in gönlünde yatan aslanın Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Ozan Tufan olduğu öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, önceki gün Sakarya maçından sonra, "4 büyük takım aralarında transfer yapabilmeli. Ekonomik olarak kaybediyoruz. Dünyada bunun örnekleri var" açıklamalarının şifreleri belli oldu. Terim'i bu açıklamaya iten noktanın Kanarya'da gözden düşen Ozan Tufan olduğu öğrenildi. Orta sahaya oyuncu arayan Fatih Hoca'nın, geçen sezon F.Bahçe'de kadro dışı kalan, bu sezon başında da yine arka plana itilen 23 yaşındaki futbolcuyu istediği bildirildi. Ozan Tufan'ın da Milli Takım'dan hocası Terim'le çalışmak istediği ve Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ali Koç'un başkan olmasından sonra aradaki buzların eridiğini düşünen G.Saray yönetimi, Ozan için temas kursa da ezeli rakibinden olumsuz yanıt aldığı gelen haberler arasında.

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