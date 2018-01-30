Fatih Terim'in bırakmadığı Belhanda'ya talip
Fatih Terim'in başa geçmesiyle güçlenen Galatasaray'da oynadığı futbolla dikkat çeken Werder Belhanda'nın talipleri çoğalıyor.
Geçen sezon kiralık olarak Faslı yıldızı oynatan Fransa temsilcisi Nice, yeniden Belhanda’nın peşinde.
Öte yandan İtalyan basını da Torino’nun başarılı 10 numara ile ilgilendiğini iddia etti. Fatih Terim, her ne kadar son 2 lig maçında Belhanda’yı 11’e koymasa da ayrılmasına sıcak bakmıyor.
FANATİK
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