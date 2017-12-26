Fatih Terim'in elindeki dosyada ne yazılı?
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan ve yeniden Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim'in elindeki kırmızı dosya dikkat çekti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Pas çalışma ile devam antrenman dar alan çift kale maçla sona erdi.
Fatih Terim'in yönettiği idmanda tecrübeli teknik adamın elindeki kırmızı dosya merak uyandırdı. Muhabirler arasında tartışma konusu olan dosyanın içindeki bilgiler idman sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in takımla ilgili izinli, sakat ve futbolcuların form durumlarına yönelik bir rapor istediği ve elindeki dosyanın da o bilgileri içerdiği öğrenildi.
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