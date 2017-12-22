Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret
Galatasaray Kulübü ile düzenlenen törende sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu.
Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:
Olayı kelimelerle ankatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş ve Galatasaray'ı zirveye taşımış ve Galatasaray'la zirveye çıkmış bir teknik direktör Fatih Terim. Tudor ile olan ilişkimiz hafta başında bitti. Ligler devam ediyor. Devrenin son maçına çıkacağız. En süratli şekilde hoca eksiğimizi tamamlamamız gerekiyordu.
Galatasaray'ı özellikle son haftalardaki performans düşüklüğünde şampiyonluğua taşıyacak tek isim Fatih Terim'dir. Hocamı aradım ve "hocam bir buluşalım" Kendisi de Galatasaray ananelerine yakışır şekilde "Başkanım emriniz olur" dedi. Buluştuğumuzda ne ücret talep ettiğini sordum, kendisi "Başkanım siz bu soruyu sormamış olun. Ben Galatasaray'a 1974 yılında imza attım ve sözleşmem hala sürüyor" dedi.
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