Facebook Twitter Rss

Fatih Terim istedi, Eto'o'ya teklif gitti!

Fatih Terim istedi, Eto'o'ya teklif gitti!.14410
  • Giriş : 23.01.2018 / 15:28:00

Galatasaray Kulübü, şimdi de Samel Eto'o'nun peşine düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Galatasaray Kulübü, bir dönem Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu golcü oyuncu Eto'o'yu takibe aldı. Yetenekli futbolcuyu Fatih Terim'in kadroda görmek istediği iddia edildi.   

Galatasaray'da aradığı forveti Antalyaspor'da buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüp Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yaptı. Kamerunlu golcü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Eto'o'nun bonservisi takas yöntemi ile halledilecek.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray Eto'o'nun bonservisi için Antalyaspor'a Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ın bonservisi ile ayrıca bir miktar para önerdiği öğrenildi. Bu sayede sarı-kırmızılı takım forma şansı bulamayan bu oyuncuların yıllık ücretlerinden de kurtulmuş olacak.

Aslında Fatih Terim Alanyaspor forması giyen Vagner Love'un transfer edilmesini istemişti. Ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası bu transfer rafa kalktı.

Galatasaray Samuel Eto'o ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Eto'o'nun talebi 1,5 yıllık sözleşme.

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada Özbek döneminde devam eden transfer çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. Cengiz ayrıca bir forvet bir de sol bek transferine dikkat çekmişti.

Aziz Yıldırım talimatı verdi: Bulun onları

Fikret Orman: Başkanlık görevi de düştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fener, Volkan Demirel'in yerine birini arıyor

Fener, Volkan Demirel'in yerine birini arıyor

Fenerbahçe, usta kaleci Volkan Demirel'in yerine birini arıyor.

Fikret Orman: Başkanlık görevi de düştü

Fikret Orman: Başkanlık görevi de düştü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dursun Özbek ile ilgili açıklama yaptı.

 

Galatasaray'ın Kayseri'de 'Derdiyok'

Galatasaray'ın Kayseri'de 'Derdiyok'

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Kayserispor’a konuk oldu.

Antalyaspor'dan Samuel Eto'o açıklaması

Antalyaspor'dan Samuel Eto'o açıklaması

Antalyaspor'dan golcü oyuncu Samuel Eto'o açıklaması geldi.

 

Cenk Tosun, İngiliz taraftarlarca yuhalandı

Cenk Tosun, İngiliz taraftarlarca yuhalandı

Cenk Tosun, takımının West Bromwlch maçında İngiliz taraftarlarca yuhalandı.

Şenol Güneş'ten Eto'o için açıklama geldi

Şenol Güneş'ten Eto'o için açıklama geldi

Teknik direktör Şenol Güneş'ten Samuel Eto'o ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya