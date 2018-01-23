Fatih Terim istedi, Eto'o'ya teklif gitti!
Galatasaray Kulübü, bir dönem Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu golcü oyuncu Eto'o'yu takibe aldı. Yetenekli futbolcuyu Fatih Terim'in kadroda görmek istediği iddia edildi.
Galatasaray'da aradığı forveti Antalyaspor'da buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüp Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yaptı. Kamerunlu golcü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Eto'o'nun bonservisi takas yöntemi ile halledilecek.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray Eto'o'nun bonservisi için Antalyaspor'a Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ın bonservisi ile ayrıca bir miktar para önerdiği öğrenildi. Bu sayede sarı-kırmızılı takım forma şansı bulamayan bu oyuncuların yıllık ücretlerinden de kurtulmuş olacak.
Aslında Fatih Terim Alanyaspor forması giyen Vagner Love'un transfer edilmesini istemişti. Ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası bu transfer rafa kalktı.
Galatasaray Samuel Eto'o ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Eto'o'nun talebi 1,5 yıllık sözleşme.
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada Özbek döneminde devam eden transfer çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. Cengiz ayrıca bir forvet bir de sol bek transferine dikkat çekmişti.
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