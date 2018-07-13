Fatih Terim istedi! Takıma geri dönüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bandırmaspor'da forma giyen genç oyuncu Birhan Vatansever'i takıma istiyor.
Galatasaray'da Birhan Vatansever yuvaya geri dönüyor. Geçen sezon Bandırmaspor formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimler başladı.
Geçen sezon Galatasaray'dan gönderilen Birhan Vatansever 2. Lig ekibi Bandırmaspor ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Oyuncu için Bandırmaspor'dan bonservis alınmadı ancak sözleşmesine bir sonraki satıştan gelecek rakamın yüzde 50'si Galatasaray'ın maddesi konuldu.
Bandırmaspor 1 milyon TL istiyor
Süper Lig'den 3-4 kulübün ayrıca Adana Demirspor'un istediği genç orta saha için Bandırmaspor 1 milyon TL bonservis istiyor. Ancak Galatasaray oyuncuyu transfer etmek isterse sadece 500 bin TL ödeyecek.
2015-2016 sezonunu 3. Lig'de geçen sezonu ise Bandırmaspor'da geçiren Birhan Vatansever istikrarı ile dikkat çekiyor. Daha önce verdiği röportajlarda Selçuk İnan'ı örnek aldığnını söyleyen 1.80 boyundaki futbolcu çift yönlü orta saha.
9 sezon Galatasaray alt yapısında forma giyen Birhan Vatansever 2016-2017 sezonunu A takımla geçirmiş 3 Türkiye Kupası maçında forma şansı bulmuştu. Birhan 53 kez de Milli Takım alt yaş gruplarında forma giydi.
FANATİK
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