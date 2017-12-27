Facebook Twitter Rss

Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti!

Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti!.14410
  • Giriş : 27.12.2017 / 16:21:00

Fatih Terim Eto'o'yu istedi, Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu Antalyasporlu Samuel Eto'o için harekete geçti.   

Kayserispor maçıyla beraber alışılagelmiş sistemi olan 4-4-2’yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto’o’yu takımda görmek istediği belirtilirken, Kamerunlu yıldızın Fatih Terim’le çalışmak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi.

Ekonomik olarak bunalımda olan ve yıldız futbolcularını takımdan göndermek kararı alan Antalyaspor yönetimi Eto’o’nun transferine sıcak bakarken, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya’ya çıkarma yapacakları bildirildi.

Öte yandan eldeki mevcut kadro hakkında ilk izlenimlerini yönetime sunan Fatih Terim’in Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer hakkında  ‘Bir daha kiralamayın’ raporu verdiği ortaya çıktı. Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere’ye döneceği ifade edildi.

STAR

Bakan açıkladı! Anlaşma sağlandı

Flaş! İngiliz Kulübü, Arda Turan'ı açıkladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş, F.Bahçe'nin eski yıldızının peşinde

Beşiktaş, F.Bahçe'nin eski yıldızının peşinde

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow'un peşine düştü.

Igor Tudor: Türkiye'nin en iyisi Beşiktaş!

Igor Tudor: Türkiye'nin en iyisi Beşiktaş!

Genç teknik direktör Igor Tudor, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

 

Arda Turan'a 'Come to Beşiktaş' çağrısı!

Arda Turan'a 'Come to Beşiktaş' çağrısı!

Son şampiyon Beşiktaş'ta Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.

Terim: Eskiden biz söylemeden haber çıkmazdı

Terim: Eskiden biz söylemeden haber çıkmazdı

Teknik adam Fatih Terim, Florya'ya gelen eski futbolcularla ilgili konuştu.

 

Galatasaray'da sakatlık şoku! 2 ay yok!

Galatasaray'da sakatlık şoku! 2 ay yok!

Son haftayı 3 puanla kurtaran Galatasaray'da yeni bir kriz patlak verdi.

Trabzonspor, Ziraat Kupası için Konya'da!

Trabzonspor, Ziraat Kupası için Konya'da!

Trabzonspor, Türkiye Ziraat Kupası maçı için Konya'ya gitti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya