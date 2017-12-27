Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti!
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu Antalyasporlu Samuel Eto'o için harekete geçti.
Kayserispor maçıyla beraber alışılagelmiş sistemi olan 4-4-2’yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto’o’yu takımda görmek istediği belirtilirken, Kamerunlu yıldızın Fatih Terim’le çalışmak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi.
Ekonomik olarak bunalımda olan ve yıldız futbolcularını takımdan göndermek kararı alan Antalyaspor yönetimi Eto’o’nun transferine sıcak bakarken, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya’ya çıkarma yapacakları bildirildi.
Öte yandan eldeki mevcut kadro hakkında ilk izlenimlerini yönetime sunan Fatih Terim’in Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer hakkında ‘Bir daha kiralamayın’ raporu verdiği ortaya çıktı. Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere’ye döneceği ifade edildi.
STAR
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