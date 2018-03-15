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Fatih Terim mi yoksa Aykut Kocaman mı?

Fatih Terim mi yoksa Aykut Kocaman mı?.13621
  • Giriş : 15.03.2018 / 10:13:00

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için artık geriye sayım başladı.

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Büyüyen Beşik

Peki teknik direktörlerin savaşında kim önde, kim arkada?

İki takım teknik direktörleri daha önce 10 kez karşılaştı. Terim, Kocaman’a üstün.

Türk futbolunun iki lokomotif kulübü G.Saray ile F.Bahçe, Cumartesi gününe hazırlanıyor. İki takımın hocası Fatih Terim ile Aykut Kocaman kariyerleri boyunca daha önce 10 kez karşı karşıya geldiler. Terim'in Kocaman'a karşı 5'e 3'lük üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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