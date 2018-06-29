Facebook Twitter Rss

Fatih Terim, o transferi duyunca küplere bindi

Fatih Terim, o transferi duyunca küplere bindi.18050
  • Giriş : 29.06.2018 / 10:08:00

Ünlü teknik adam Fatih Terim, o transferi duyunca sinirden çıldırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Ndiaye transferindeki anlaşma gereği Osmanlıspor'a gönderilen Ali Ülgen ve Barış Zeren takımda kaosa neden oldu. Haberi öğrenen Fatih Terim sinirden küplere bindi.

Tecrübeli hoca, çok umutlu olduğu iki oyuncuyu İsviçre'deki kampa götürme planları yapıyordu.

FOTOMAÇ

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası dönemi bitti

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası dönemi bitti

Fenerbahçe'nin kamplarını yaptığı Topuk Yaylası dönemi sona erdi.

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Osmanlıspor'un genç oyuncusu Serdar Gürler, Beşiktaş konusunda takımına resti çekti.

 

Fenerbahçe'den Survivor çalışanı için mesaj

Fenerbahçe'den Survivor çalışanı için mesaj

Fenerbahçe'den öldürülen Survivor çalışanı Alper Baycık için mesaj geldi.

Beşiktaş'ta Negredo ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta Negredo ile anlaşma sağlandı

Golcü oyuncu Negredo siyah-beyazlı ekipten ayrılmayı kabul etti.

 

Rusya-Türkiye maçı Soçi'de oynanacak!

Rusya-Türkiye maçı Soçi'de oynanacak!

Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği maç Soçi'de oynanacak.

Güneş: Önce futbolcuların parasını ödeyelim

Güneş: Önce futbolcuların parasını ödeyelim

Teknik adam Şenol Güneş, oyuncuların geçmiş döneme ait ödemelerinin yapılmasını istedi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya