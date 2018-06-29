Fatih Terim, o transferi duyunca küplere bindi
Ndiaye transferindeki anlaşma gereği Osmanlıspor'a gönderilen Ali Ülgen ve Barış Zeren takımda kaosa neden oldu. Haberi öğrenen Fatih Terim sinirden küplere bindi.
Tecrübeli hoca, çok umutlu olduğu iki oyuncuyu İsviçre'deki kampa götürme planları yapıyordu.
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