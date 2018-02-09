Fatih Terim: Onu daha çok sahada görecekler
Atiter Konyaspor'u farklı bir skorla yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Maç sonrası açıklama yapan Fatih Terim, Belhanda konusuna değindi.
Futbolcularının Konyaspor karşısında ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu dile getiren Terim, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun kalitemiz ve isteğimiz beni çok mutlu etti. Turu geçen skoru yakalamamıza rağmen son yarım saatte bu kadar baskılı oynamamız beni ayrıca mutlu etti. Sivas'ta kaybettikten sonra son 3 günü dolu dolu geçirdik. Teknik analiz esnasında baya bir konulara girdik. Taktik idmanlarımızda biraz daha beraber olma suretiyle oyuncularımız ne istediğimizi daha iyi anladı. Belhanda bundan daha da iyi olacak. Kendinden bunu istedim. Belhanda'yı Galatasaraylılar bundan sonra orta sahada da görebilirler. Bazen teknik adamların oyuncuyu kazanış şekli değişiktir. Yetenekli oyunculara ben hiçbir zaman sırtımı çevirmedim. Belhanda, bugün Yuto ile beraber en iyilerden birisiydi." diye konuştu.
Terim basın toplantısında yaptığı konuşma şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, konuk ettiği Atiker Konyaspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Oyuncularımı tebrik ederim. Yetenekli oyuncuların sahada bunu her saniye vermesini isteyen biriyim. Daha iyisini beklediğimiz oyuncularımız vardı. Bazen yolda giderken kaza geçirirsiniz orada bazı şeyler değişir. Bugün de böyle oldu. Oyun felsefesinin tamamen anlaşıldığının inancındayım. Linnes, Belhanda, Gomis, Yuto , Serdar, Hakan, Selçuk , Donk ve Sinan ile Feghouli iyiydi. Hepsi topun kontrolünü elinde bulundurdu. Neredeyse rakibe şans vermediler. Oyunu kupa maçı gibi değil de lig maçı ile oynayan bir takım vardı. Bundan mutluyum. Gelenler keyifli bir maç izledi'' dedi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Alman rakipten Beşiktaş'ı kızdıracak açıklama
Beşiktaş'ın Alman rakibi Robben'den siyah-beyazlıları kızdıracak bir açıklama geldi.
İngiliz taraftarlar Cenk için kampanya başlattı
İngiliz taraftarlar, golcü oyuncu Cenk için kampanya başlattı.
Güneş: Şampiyon oluyoruz, borçlar büyüyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iddialı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz'in sakatlığı ekipte moralleri bozdu.
Beşiktaş, Anderson Talisca ile harekete geçti
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncu Anderson Talisca ile harekete geçti.
Arda'nın menajeri: Başkan sözünü tutmadı
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Dursun Özbek'le ilgili çarpıcı sözler sarfetti.