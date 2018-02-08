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Fatih Terim oyuncularını uyardı: Hata yapmayın

Fatih Terim oyuncularını uyardı: Hata yapmayın.12495
  • Giriş : 08.02.2018 / 08:49:00

Teknik adam Fatih Terim, hata yapmamaları konusunda oyuncularını uyardı.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı öncesi oyuncularını hata yapmamaları ve bu maçın telafisinin olmadığı konusunda uyardı.

Galatasaray, bugün Konyaspor ile kendi evinde oynayacağı kupa rövanşının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik patron Fatih Terim, kritik mücadele öncesi öğrencileriyle bir araya gelerek, “Kupada kesinlikle hata yapmamalıyız. Bu maçın telafisi yok. Taraftarımız için kazanıp yola devam etmek zorundayız. İşimiz hiç kolay olmayacak. Konyaspor’un ne kadar sert ve iyi bir takım olduğunu ilk maçta gördük. Hepinizin iki kişilik mücadele edip Galatasaray’a yakışan futbolu oynamanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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