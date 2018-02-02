Fatih Terim: Paramız yok, zamanımız yok
Yeniden Galatasaray'ın başına geçen ve ekibi güçlendiren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, takımı ve kariyerine dair konuştu.
İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Transfer süreci sona erdi. "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok" bir transfer süreci yaşadık. İhtiyacımız vardı ama transfer yapamadık. Bu kadro ile yolumuza devam edeceğiz. Fernando'nun sakatlığı nedeniyle üzerinde baskı çok. Bu nedenle bizlerden izin alıp Portekiz'de tanıdığı bir doktora gitti. Kısa sürede aramıza katılacağını düşünüyorum. Kupanın en güzel maçlarından birini oynadık. Kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Hafta sonu oynayacağımız maç öncesi bazı oyuncularımızı dinlendirmek istedik. Uzun süre oynamamış oyuncularımızın performansı da bana göre iyiydi. Biz ikinci maçta skoru korumak için oynamayacağız. Bu Galatasaray'ın felsefesine ters. 2-2'lik skor ancak ikinci maçın son dakikalarında bir avantajsa bize bir şey ifade eder. Maç öncesinde bir şey ifade etmez. Nagatomo transferi ile kadromuzda üç değil iki sol bek oldu. Hakan Balta içerideki maçlarda stoperde oynar. Onu zaman zaman bu şekilde kullanabiliriz. Sol bek olarak değil..."
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Tekme atan hakemin cezası belli oldu!
Fransa'da futbolcuya tekme atmaya çalışan hakemin cezası belli oldu.
Teknik adam Aykut Kocaman'dan sürpriz karar!
Teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçı ile ilgili kararını verdi.
Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.
Şok! Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi!
Teknik adam Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi.
Ali Koç, Fenerbahçe ile ilgili planını anlattı
Başkanlığa aday olan Ali Koç, Fenerbahçe ile ilgili planını anlattı.
Teklifi alır almaz Wesley Sneijder'i aradı
Galatasaray'dan teklif alan golcü oyuncu, hemen Sneijder'i aradı.