Fatih Terim, Rodrigues ile ilgili kararını verdi
Son şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Rodrigues'in satılacağı iddialarını yalanlayan bir hamlede bulundu.
Everton'dan kiralanan Nijeryalı Onyekuru’nun asıl bölgesi sol açık. Sağda ve forvet hattında da görev yapabiliyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Rodrigues de sol kanat oyuncusu... Onyekuru’nun ardından akıllara, “Acaba Rodrigues satılacak mı?” sorusu geldi ama Fatih Terim’in aklında bambaşka bir plan bulunuyor. Onyekuru ve Rodrigues, sağlı sollu oynadığında Feghouli’nin özgürlük alanı artacak. Buradaki son kilit oyuncu ise Belhanda...
Faslı yıldız ve Feghouli, maçlarda arkalı önlü yer değiştirebilecek. Belhanda ve Cezayirli futbolcu, sırayla forvet arkasına gelecek. İleri çıkanın arkasında ise diğeri bulunacak. Onyekuru hamlesiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattı çok güçlü hale gelecek. Rodrigues’le birlikte rakipler için tam bir kabus olabilir. O da Rodrigues gibi çok hızlı.
AKŞAM
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